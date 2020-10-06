ФАС проверяет информацию о повышении цен на топливо в аэропортах

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в ведомство поступает информация о завышенных ценах на авиакеросин в ряде аэропортов, сообщает агентство ТАСС.

«Сейчас оснований для роста топлива никаких нет, потому что есть демпфер, который все это регулирует», - сказал он. По словам Артемьева, если в ходе проверок выявят повышение цен в условиях демпфера, будет монопольно высокая цена и оборотные штрафы.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс, Минэнерго и ФАС организовать совместную проверку роста цен на авиатопливо в российских аэропортах из-за результатов тендеров авиаперевозчиков. В августе цены на керосин выросли в аэропортах Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, Владивостока, Благовещенска, Иркутска, Краснодара и Красноярска, сообщала газета «Известия».

