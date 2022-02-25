ФАС проверит повышение цен в торговой сети электроники DNS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о резком повышении цен компанией DNS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Ведомство проверить обоснованность повышения цен сети электроники. Ранее сообщалось, что компания повысила цены на свой ассортимент на 30%.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудил поведение поставщиков электроники, которые повышают цены на фоне ажиотажного спроса из-за российской военной операции в Донбассе.

«Повышать, как DNS, цены на 30% на товары, которые были закуплены по старым ценовым характеристикам, и не возвращать их в изначальное положение – это является неправильным, как минимум, а по большому счету интересующим ФАС событием, которое должно привлечь внимание этого государственного органа», - возмутился эксперт.

