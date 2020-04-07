ФАС предложила поднять оптовые цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает повысить оптовые цены на газ, предназначенный для продажи населению, на 3%. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на проект соответствующего нормативного акта.

Новые тарифы предлагают установить с 1 июля 2020 года. Для остальных категорий потребителей, не считая населения, цены предлагают поднять на 2,99%.

Предлагаемое повышение будет больше, чем в 2019 году, когда оптовые цены на газ для населения были увеличены на 1,4%.

