ФАС откликнулась на рост тарифов сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба России пока не получала жалоб на увеличение тарифов сотовых операторов. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, передает ТАСС. По его словам, ведомство в обязательном порядке проанализирует обоснованность роста цен.

Голомолзин уточнил, что пока идёт речь о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Ранее стало известно, что отечественные операторы мобильной связи принялись увеличивать стоимость архивных тарифов.

Как пояснил эксперт отрасли RT, у операторов связи сейчас не хватает новых форм для заработка, поэтому они проводят процесс диверсификации. Для покрытия затрат и происходит повышение стоимости старых тарифов.

В свою очередь, как отметил президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский в интервью телеканалу «360», расходы сотовых операторов увеличились в среднем на 20%. При этом тарифы пока подорожали только на 5-10%. По оценке эксперта, операторы сравняют повышение в течение 1,5 года.

