ФАС одобрила покупку «Магнитом» «Дикси» с ограничениями в ряде регионов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ритейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы «Дикси», сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем ФАС выдала предписание об обеспечении конкуренции, связанное с тем, что в ряде районов доля объединенной компании могла бы доходить до 25-35%.

Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%. Таким образом, более 140 магазинов «Диски» в 53 муниципалитетах не будут объединены с сетью «Магнит».

Еще в 22 муниципалитетах до 1 июля 2022 года доля объединенной компании должна быть снижена и не превышать 35%.