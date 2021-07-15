ФАС одобрила покупку «Магнитом» «Дикси» с ограничениями в ряде регионов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ритейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы «Дикси», сообщает «Интерфакс».
Вместе с тем ФАС выдала предписание об обеспечении конкуренции, связанное с тем, что в ряде районов доля объединенной компании могла бы доходить до 25-35%.
Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%. Таким образом, более 140 магазинов «Диски» в 53 муниципалитетах не будут объединены с сетью «Магнит».
Еще в 22 муниципалитетах до 1 июля 2022 года доля объединенной компании должна быть снижена и не превышать 35%.
О приобретении «Магнитом» «Дикси» стало известно в середине мая. Сообщалось, что сделка оценивается в 92,4 миллиарда рублей.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, комментируя сделку в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», высказал мнение, что акционеры «Дикси» устали от нескончаемой гонки за первенством.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Истребитель РФ сопроводил самолет ВМС США в районе Камчатки
- Жена Мамонова сообщила об ухудшении его состояния
- Уровень сероводорода в воздухе Уфы превысил ПДК в три раза
- Ученый погиб после столкновения с самокатом в Москве
- Покупатели задержали грабителя магазина под Новосибирском и попали на видео
- Организаторы концертов хотят ввести режим COVID-free
- Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
- СМИ: Бердыев может стать новым главным тренером сборной России по футболу
- Япония перед Олимпиадой увеличила карантин для туристов из Москвы
- В ряде регионов России объявили выходные по случаю Курбан-байрама
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru