ФАС одобрила покупку «Магнитом» «Дикси» с ограничениями в ряде регионов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ритейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы «Дикси», сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем ФАС выдала предписание об обеспечении конкуренции, связанное с тем, что в ряде районов доля объединенной компании могла бы доходить до 25-35%.

Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%. Таким образом, более 140 магазинов «Диски» в 53 муниципалитетах не будут объединены с сетью «Магнит».

Еще в 22 муниципалитетах до 1 июля 2022 года доля объединенной компании должна быть снижена и не превышать 35%.

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О приобретении «Магнитом» «Дикси» стало известно в середине мая. Сообщалось, что сделка оценивается в 92,4 миллиарда рублей.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, комментируя сделку в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», высказал мнение, что акционеры «Дикси» устали от нескончаемой гонки за первенством.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ФАСМагазины
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