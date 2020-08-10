ФАС обнаружила нарушения антимонопольного законодательства Apple

ФАС РФ обнаружила нарушения антимонопольного законодательства американской компанией Apple. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, речь идет об обращении «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, в котором указывалось, что Apple создает барьеры, необоснованно отказывая разработчикам приложений в использовании родительского контроля ряда инструментов и возможностей. При этом сама Apple не имеет таких ограничений. В «Касперском» отмечали, что это способствовало существенному снижению функционала приложений.

В ФАС предписали американской компании устранить нарушения. В свою очередь, в «Касперском» отметили удовлетворенность исходом дела, отметив, что негативные эффекты на конкуренцию от корпораций необходимо пресекать, пишет газета.

В свою очередь, в Apple «Коммерсанту» заявили, что планируют обжаловать это решение.







