ФАС готова разрешить МГТС повысить тарифы для населения на 5,1%

Тарифы публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) на услуги телефонной связи для населения могут быть увеличены на 5,1% (с 214 рублей), а для организаций – оставлены на нынешнем уровне (225 рублей). В среднем расценки могут подрасти на 2,6%. Это следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы.

ФАС готовиться разрешить повысить тарифы на услугу предоставления в пользование абонентской линии, состоящую из трех обязательных тарифных планов - безлимитный, повременный и комбинированный. При этом МГТС получит право сама определять размер обязательных тарифных планов на услуги телефонной связи, но не выше предельных максимальных значений, обозначенных ФАС.

Пересмотреть тарифы антимонопольное ведомство попросила сама МГТС. Как объяснили в компании, последнее два года она не меняла тарифы на проводную телефонию, в то время как затраты на поддержание линий связи постоянно увеличиваются на фоне инфляции.

С 1 июня 2021 года тарифы на услуги фиксированной телефонии были повышены и у «Ростелекома». В среднем прирост составил чуть более 2%.

