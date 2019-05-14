Корвалол и валокордин подешевеют из-за спирта

Минпромторг предложил запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья для производства валокордина, корвалола и ряда настоек. Как выяснил РБК, ведомство ведет борьбу за снижение нелегального оборота спирта. Не секрет, что часто некоторые настойки в аптеках покупают только как замену алкогольным напиткам.

Эксперты отмечают, что заменять такой спирт компаниям придется на фармакопейный - он сложнее и дороже в производстве, а значит неизбежно это приведет к росту цен на эти лекарства.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в интервью НСН заявила, что замена спирта, возможно, удешевит итоговую стоимость популярных препаратов.