Экономика

Корвалол и валокордин подешевеют из-за спирта

14 мая09:55
Наталья Шатова

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» в эфире НСН поспорила с теми, кто прогнозирует рост стоимости популярных спиртовых настоек.

Минпромторг предложил запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья для производства валокордина, корвалола и ряда настоек. Как выяснил РБК, ведомство ведет борьбу за снижение нелегального оборота спирта. Не секрет, что часто некоторые настойки в аптеках покупают только как замену алкогольным напиткам.

Эксперты отмечают, что заменять такой спирт компаниям придется на фармакопейный - он сложнее и дороже в производстве, а значит неизбежно это приведет к росту цен на эти лекарства.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в интервью НСН заявила, что замена спирта, возможно, удешевит итоговую стоимость популярных препаратов. 

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«Спирт для производства лекарств всегда использовали медицинский, который проходит несколько степеней очистки. Видимо, чтобы вывести из-под учета пищевой спирт, и озвучена была такая инициатива. Дело в том, что все объемы используемого пищевого спирта нужно сообщать в систему ЕГАИС, нужно проводить маркировку всей продукции, содержащей пищевой спирт. Так что всё это могло увеличить стоимость лекарственных препаратов», - пояснила эксперт.   

Добавим, наибольшей популярностью у россиян пользуются такие лекарственные настойки, как «Пустырник», «Валериана», «Боярышник», «Пион», «Календула», «Прополис», «Перец». 

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваЦеныМинпромторг

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