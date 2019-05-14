Корвалол и валокордин подешевеют из-за спирта
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» в эфире НСН поспорила с теми, кто прогнозирует рост стоимости популярных спиртовых настоек.
Минпромторг предложил запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья для производства валокордина, корвалола и ряда настоек. Как выяснил РБК, ведомство ведет борьбу за снижение нелегального оборота спирта. Не секрет, что часто некоторые настойки в аптеках покупают только как замену алкогольным напиткам.
Эксперты отмечают, что заменять такой спирт компаниям придется на фармакопейный - он сложнее и дороже в производстве, а значит неизбежно это приведет к росту цен на эти лекарства.
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в интервью НСН заявила, что замена спирта, возможно, удешевит итоговую стоимость популярных препаратов.
«Спирт для производства лекарств всегда использовали медицинский, который проходит несколько степеней очистки. Видимо, чтобы вывести из-под учета пищевой спирт, и озвучена была такая инициатива. Дело в том, что все объемы используемого пищевого спирта нужно сообщать в систему ЕГАИС, нужно проводить маркировку всей продукции, содержащей пищевой спирт. Так что всё это могло увеличить стоимость лекарственных препаратов», - пояснила эксперт.
Добавим, наибольшей популярностью у россиян пользуются такие лекарственные настойки, как «Пустырник», «Валериана», «Боярышник», «Пион», «Календула», «Прополис», «Перец».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»