Фальсификат в стройпродукции РФ достиг 25%
До четверти строительной продукции в Российской Федерации оказывается фальсификатом. Такую статистику привела представитель департамента градостроительной политики и строительства Москвы Светлана Марченкова. Она выступила на заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества, продукции, работ и услуг.
По словам Марченковой, проблема фальсификата и контрафака приобрела особую актуальность для строительной отрасли. Согласно оценке экспертов, по некоторому ряду товаров показатель вообще достигает 70-75%.
Как подчеркнула представитель департамента, в таких условиях необходимо, чтобы производители продукции могли документально подтвердить ее соответствие необходимым требованиям. В качестве примера решения проблемы Марченкова привела Москву, где приняты серьёзные меры для выявления такого рода товаров.
Так, работает комиссия по противодействую незаконному обороту продукции. В строительном комплексе функционирует система информационной поддержки и стимулирования внедрения эффективной и инновационной продукции.
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