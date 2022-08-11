Фальсификат в стройпродукции РФ достиг 25%

До четверти строительной продукции в Российской Федерации оказывается фальсификатом. Такую статистику привела представитель департамента градостроительной политики и строительства Москвы Светлана Марченкова. Она выступила на заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества, продукции, работ и услуг.

По словам Марченковой, проблема фальсификата и контрафака приобрела особую актуальность для строительной отрасли. Согласно оценке экспертов, по некоторому ряду товаров показатель вообще достигает 70-75%.