Евросоюз вслед за «большой семеркой» отказался от покупки газа за рубли
Евросоюз вслед за странами так называемой большой семерки (G7) не намерен оплачивать российский газ в рублях. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе.
По словам Мамера, позиция Евросоюза совпадает с позицией G7, поэтому поставки должны будут оплачиваться в оговоренных при подписании контрактов валютах. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату за российский газ только в рублях.
В случае отказа стран Евросоюза платить за газ в рублях Россия прекратит поставки топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова.
Усиление инфляционных процессов снизило покупательную способность российской валюты за последний месяц примерно на 7%. Как заявил в беседе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин, если инфляция ускоряется и держится на высоком уровне, то курс уже никогда не сможет вернуться назад.
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