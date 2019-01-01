Евросоюз увеличил импорт СПГ из США

С июля 2018 года по настоящее время импорт сжиженного газа из США в стрны Европейского Союза вырос на 272% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Синьхуа».

В марте 2019 года объем торговли сжиженным газом между Евросоюзом и США достиг исторического максимума и превысил 1,4 млрд кубометров.

