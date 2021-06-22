Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении Google
Еврокомиссия сообщила о начале антимонопольного расследования в отношении компании Google, связанного с интернет-рекламой, сообщает РИА Новости.
Речь идет об ограничении Google доступа третьих сторон к данным пользователей для рекламы на сайтах и в приложениях, при том, что сама компания использует такие данные.
В начале июня стало известно, что французский антимонопольный регулятор наложил на Google штраф в размере 220 миллионов евро за нарушения в сфере онлайн-рекламы.
Издание Le Figaro отмечало, что Google не оспаривала факты и принятое регулятором решение. Штраф был выписан в связи с тем, что компания злоупотребляла доминирующим положением при размещении рекламы.
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