Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении Google

Еврокомиссия сообщила о начале антимонопольного расследования в отношении компании Google, связанного с интернет-рекламой, сообщает РИА Новости.

Речь идет об ограничении Google доступа третьих сторон к данным пользователей для рекламы на сайтах и в приложениях, при том, что сама компания использует такие данные.

В начале июня стало известно, что французский антимонопольный регулятор наложил на Google штраф в размере 220 миллионов евро за нарушения в сфере онлайн-рекламы.

Издание Le Figaro отмечало, что Google не оспаривала факты и принятое регулятором решение. Штраф был выписан в связи с тем, что компания злоупотребляла доминирующим положением при размещении рекламы.

