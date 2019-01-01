Европейских энерготрейдеров испугала ненадежность Украины в газовом вопросе

Европейскую Федерацию Энерготрейдеров (EFET), в которую входят около сотни компаний-энерготрейдеров, обеспокоила ситуация с долгами за поставки технического газа, накопленные «Укртрансгазом», сообщает RT.

В письме организации в адрес украинского «Нафтогаза» говорится о том, что сложившаяся ситуация грозит подорвать безопасность поставок голубого топлива в регионе и угрожает стабильности самой компании.

В самом «Укртрансгазе» утверждают, что финансовые проблемы стали следствием неэффективного механизма балансировки, а также несанкционного отбора технического газа из трубопровода.

В свою очередь в EFET предупредили, что из-за сложившейся ситуации международные инвесторы видят все меньше поводов вкладываться в украинский энергетический сектор, отмечает Ura.ru.

