Европейских энерготрейдеров испугала ненадежность Украины в газовом вопросе
Европейскую Федерацию Энерготрейдеров (EFET), в которую входят около сотни компаний-энерготрейдеров, обеспокоила ситуация с долгами за поставки технического газа, накопленные «Укртрансгазом», сообщает RT.
В письме организации в адрес украинского «Нафтогаза» говорится о том, что сложившаяся ситуация грозит подорвать безопасность поставок голубого топлива в регионе и угрожает стабильности самой компании.
В самом «Укртрансгазе» утверждают, что финансовые проблемы стали следствием неэффективного механизма балансировки, а также несанкционного отбора технического газа из трубопровода.
В свою очередь в EFET предупредили, что из-за сложившейся ситуации международные инвесторы видят все меньше поводов вкладываться в украинский энергетический сектор, отмечает Ura.ru.
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