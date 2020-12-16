Европарламент одобрил новый многолетний бюджет Евросоюза

Европарламент дал разрешение на новый многолетний бюджет Евросоюза.

Как отмечается в сообщении законодательного органа, в среду ЕП одобрил семилетний финансовый план ЕС. Совету стран Евросоюза предстоит официально принять новый бюджет.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что союзу удалось разблокировать бюджет и фонд восстановления Евросоюза. ЕС достиг соглашения с Венгрией и Польшей, ранее намеревавшимися наложить вето на финансовый план из-за нового механизма связи финансирования ЕС и верховенства закона.

Бюджет Евросоюза принимается на семь лет и используется для финансирования политики и административного аппарата объединения. За распределение бюджета отвечают Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент.

