Европарламент одобрил новый многолетний бюджет Евросоюза
Европарламент дал разрешение на новый многолетний бюджет Евросоюза.
Как отмечается в сообщении законодательного органа, в среду ЕП одобрил семилетний финансовый план ЕС. Совету стран Евросоюза предстоит официально принять новый бюджет.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что союзу удалось разблокировать бюджет и фонд восстановления Евросоюза. ЕС достиг соглашения с Венгрией и Польшей, ранее намеревавшимися наложить вето на финансовый план из-за нового механизма связи финансирования ЕС и верховенства закона.
Бюджет Евросоюза принимается на семь лет и используется для финансирования политики и административного аппарата объединения. За распределение бюджета отвечают Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент.
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