Европа выступила против российского закона о шампанском

Представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что принятый в России закон о виноделии может по ударить по поставкам вин, сообщает ТАСС.

По его словам, будет предприняты все шаги, чтобы «выразить несогласие и обеспокоенность», а также «защитить права европейских компаний».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, «шампанским» в РФ можно называть только отечественную продукцию, произведённую на территории РФ, а импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочёл воздержаться от детальных комментариев по данной теме и заявил, что «закон принят и должен выполняться», сообщает RT.

