Европа выступила против российского закона о шампанском
Представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что принятый в России закон о виноделии может по ударить по поставкам вин, сообщает ТАСС.
По его словам, будет предприняты все шаги, чтобы «выразить несогласие и обеспокоенность», а также «защитить права европейских компаний».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, «шампанским» в РФ можно называть только отечественную продукцию, произведённую на территории РФ, а импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочёл воздержаться от детальных комментариев по данной теме и заявил, что «закон принят и должен выполняться», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru