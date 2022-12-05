Евро впервые с 6 июля поднялся выше 66 рублей

Курс евро превысил 66 рублей впервые с 6 июля. Об этом свидетельствуют валютных торгов на Московской бирже.

Экономист рассказал, сколько будет стоить доллар и евро к Новому году

По данным площадки на 16:02 мск, европейская валюта подорожала на 1,57% - до 66,02 рубля, затем курс поднялся до 66,06 рубля.

Американский доллар прибавил 0,53%, курс вырос до 62,33 рубля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запад может прибегнуть к махинациям с использованием европейской валюты, к американскому доллару доверия тоже нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Курс ВалютКурс ДоллараКурс ЕвроЕвро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры