Евро впервые с 6 июля поднялся выше 66 рублей

По данным площадки на 16:02 мск, европейская валюта подорожала на 1,57% - до 66,02 рубля, затем курс поднялся до 66,06 рубля.

Американский доллар прибавил 0,53%, курс вырос до 62,33 рубля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запад может прибегнуть к махинациям с использованием европейской валюты, к американскому доллару доверия тоже нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».