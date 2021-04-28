Курс евро упал ниже 90 рублей
Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
На 15.06 по московскому времени за эту валюту на московской бирже отдавали 89,99 рубля. При этом по отношению к предыдущей сессии евро упало на 0,65 процента.
Также наблюдается стабильное падение курса доллара. На 15.09 по московскому времени американская валюта котировалась на уровне 74,56 рублей. Доллар опустился до такого значения впервые с 22 марта.
Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал постепенный отказ России от доллара в экспортных расчетах.
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