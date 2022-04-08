Евро упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

Евро и доллар США падают на Московской бирже, европейская валюта опустился ниже 80 рублей - впервые с 13 июля 2020 года. Американская валюта на момент написания заметки торгуется ниже 75 рублей.

Рубль возобновил укрепление после вторичного заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что военная спецоперация на Украине может быть свёрнута в обозримой перспективе, поскольку цели Москвы достигаются как по линии военных, так и в переговорном процессе.

Перед этим рубль умеренно снижался к доллару и евро после внепланового решения Центробанка РФ понизить ключевую ставку с 20% до 17%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала сигнал о возможности последующего смягчению денежно-кредитной политики.

