Евро упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
Евро и доллар США падают на Московской бирже, европейская валюта опустился ниже 80 рублей - впервые с 13 июля 2020 года. Американская валюта на момент написания заметки торгуется ниже 75 рублей.
Рубль возобновил укрепление после вторичного заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что военная спецоперация на Украине может быть свёрнута в обозримой перспективе, поскольку цели Москвы достигаются как по линии военных, так и в переговорном процессе.
Перед этим рубль умеренно снижался к доллару и евро после внепланового решения Центробанка РФ понизить ключевую ставку с 20% до 17%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала сигнал о возможности последующего смягчению денежно-кредитной политики.
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