Евро пробил отметку 82 рублей

Курс европейской валюты на торгах Московской биржи преодолел отметку 82 рубля. К моменту написания заметки евро торгуется в районе 82 рублей, 8 копеек. За доллар дают 71,23 рубля.

Таким образом, российская национальная валюта продолжила отрицательную тенденцию четверга. Накануне рубль также уступил основным мировым резервным валютам на фоне падения интереса инвесторов к рисковым активам в связи с общей негативной динамикой. По оценке экспертов рынка, это обусловлено новым обострением взаимоотношений между США и Китаем.

Дополнительное давление на рубль также оказывает дешевеющая нефть. Так сейчас контракты на марку Brent торгуются за 43,16 доллара за баррель, теряя почти 1%.

