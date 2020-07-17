Евро пробил отметку 82 рублей
Курс европейской валюты на торгах Московской биржи преодолел отметку 82 рубля. К моменту написания заметки евро торгуется в районе 82 рублей, 8 копеек. За доллар дают 71,23 рубля.
Таким образом, российская национальная валюта продолжила отрицательную тенденцию четверга. Накануне рубль также уступил основным мировым резервным валютам на фоне падения интереса инвесторов к рисковым активам в связи с общей негативной динамикой. По оценке экспертов рынка, это обусловлено новым обострением взаимоотношений между США и Китаем.
Дополнительное давление на рубль также оказывает дешевеющая нефть. Так сейчас контракты на марку Brent торгуются за 43,16 доллара за баррель, теряя почти 1%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru