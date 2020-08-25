Евро превысил 89 рублей впервые с марта

Курс доллара поднялся на 60 копеек — до 75,26 рубля.

До конца года курс доллара может сохраниться на уровне 75-77 рублей, однако есть риск того, что американская валюта может превысить 80 рублей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.

