Евро превысил 89 рублей впервые с марта
25 августа 202018:55
Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года. Об этом говорят данные Московской биржи.
Курс европейской валюты вырос на 1 рубль и 6 копеек и составил 89,03 рубля, передает RT.
Курс доллара поднялся на 60 копеек — до 75,26 рубля.
До конца года курс доллара может сохраниться на уровне 75-77 рублей, однако есть риск того, что американская валюта может превысить 80 рублей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.
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25 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru