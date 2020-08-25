Евро превысил 89 рублей впервые с марта

Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года. Об этом говорят данные Московской биржи.

Курс европейской валюты вырос на 1 рубль и 6 копеек и составил 89,03 рубля, передает RT.

Курсы доллара и евро пошли вверх

Курс доллара поднялся на 60 копеек — до 75,26 рубля.

До конца года курс доллара может сохраниться на уровне 75-77 рублей, однако есть риск того, что американская валюта может превысить 80 рублей. Об этом в беседе с Ura.ru заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Курсы Валют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры