Евро поднялся выше 91 рубля

Курс доллара вырос на 50 копеек — до 76,35 рубля, а курс европейской валюты увеличился на 54 копейки и составил 91,27 рубля, передает RT.

В условиях пандемии россияне все меньше прибегают к оплате наличными деньгами, пишет «Свободная пресса». По данным Сбербанка, доля безналичных расчетов достигла почти 40 процентов.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.

