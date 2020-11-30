Евро поднялся выше 91 рубля
Рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро на открытии торгов в понедельник. Об этом говорят данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 50 копеек — до 76,35 рубля, а курс европейской валюты увеличился на 54 копейки и составил 91,27 рубля, передает RT.
В условиях пандемии россияне все меньше прибегают к оплате наличными деньгами, пишет «Свободная пресса». По данным Сбербанка, доля безналичных расчетов достигла почти 40 процентов.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.
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