Estee Lauder приобретает бренд Tom Ford за $2,8 млрд
Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos подписал соглашение о покупке люксового бренда Tom Ford. Его стоимость оценивается в в $2,8 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Для Estee Lauder сделка станет крупнейшей в ее истории. Компания также возьмет на себя долговые обязательства Tom Ford. Основатель бренда Том Форд до конца 2023 года останется в компании «креативным стратегом».
Бренд Tom Ford был основан в 2005 году американским дизайнером Томом Фордом, до этого работавшим креативным директором в Gucci. Компания специализируется на мужской одежде, хотя также производит женскую одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирма уже сотрудничает с Estee Lauder, выпуская совместную коллекцию косметики.
Компания Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары более 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna.
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