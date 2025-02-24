ЕС в марте направит Украине транш в 3,5 млрд евро

Евросоюз направит Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере более 3 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщили в пресс-службе ЕК.

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«Новый платеж в размере 3,5 миллиардов евро для Украины поступит уже в марте», - указала председатель органа.

Ранее фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев, напоминает RT. Политики планировали встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости
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