Евросовет: Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине и обороне
24 февраля 202500:32
Европейский союз 6 марта проведёт экстренный саммит по урегулированию ситуации на Украине и обеспечению безопасности Европы, сообщил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.
«Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности», — указал он.
Тем временем, 24 февраля лидеры ряда стран Европы прибудут в Киев. Они обсудят гарантии безопасности и выразят поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц заявил, что Администрации Трампа безразлична судьба Европы
- Евросовет: Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине и обороне
- Бесчеловечный: Кадыров прокомментировал приказ Сталина о депортации чеченцев
- В США заявили, что сделка с Украиной не включает военные гарантии для Киева
- Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва
- Более десятка летевших в Сочи самолетов вынужденно ушли на запасные аэродромы
- Шольц признал поражение социал-демократов на выборах
- Итальянский футболист потерял сознание во время матча
- Путин назначил главу РФПИ Дмитриева спецпредставителем по экономическому сотрудничеству
- Уиткофф: В случае достижения мира американские компании смогут вернуться в РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru