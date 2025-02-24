Евросовет: Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине и обороне

Европейский союз 6 марта проведёт экстренный саммит по урегулированию ситуации на Украине и обеспечению безопасности Европы, сообщил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.

«Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности», — указал он.

Тем временем, 24 февраля лидеры ряда стран Европы прибудут в Киев. Они обсудят гарантии безопасности и выразят поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюз

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