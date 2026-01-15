ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть

Евросоюз изменит потолок цен на нефть из России, с февраля он снизится с $47,6 до $44,1 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регламент Комиссии ЕС 2026/124.

«Цена на сырую нефть... заменяется следующей: 44,1 — 1 февраля», — указано в документе.

Механизм потолка цен ввели в 2022 году, пишет RT. Он предусматривал установление ограничений на уровне $60 за баррель нефти, осенью 2025 года потолок цен снизили до $47,6.

Между тем СМИ сообщили, что ЕС и Группа семи обсуждают замену потолка цен на запрет морских перевозок нефтепродуктов. Меры могут ввести в рамках следующего пакета санкций.

