Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19%
Экспорт вина из России за полгода вырос на 19% в стоимостном выражении год к году и достиг $2,6 млн. Об этом говорится в сообщении центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе страны.
Эксперты подсчитали, что в первой половине 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн.
«В прошлом году за этот же период объем поставок составил более 1,5 тысячи тонн на сумму около 2,2 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и 19% - в стоимостном», - подчеркнули в центре.
Крупнейшими импортерами вина из РФ в натуральном выражении стали Китай, Казахстан и Турция.
Ранее член правления Ассоциации виноградарей и виноделов Борис Титов заявил о революции в российском виноделии. Он отметил, что в стране уже более 200 виноделен, которые производят напитки из собственного винограда, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru