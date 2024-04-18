Эксперты: в Москве установился положительный тренд на строительство производств

Инвесторы построят 16 промышленных объектов в семи округах столицы по городской программе создания рабочих мест, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря этому трудоустроиться на столичные предприятия смогут больше 16 тысяч человек.

Создание новых производств в столице – исключительно положительный тренд, отметил генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансам московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Вешаев.

«Повышается экономическая защищенность от мировых форс-мажоров, когда ты не знаешь, привезут тебе нужные товары и комплектующие или нет. Развивается прикладная инженерная мысль и растут новые профессиональные кадры: инженеры, технологи, начальники производств. Больше денег – и для людей, и для экономики в целом. Выигрывают и конкретные компании. Ведь если компания просто покупает и продаёт, она зарабатывает один раз и, как правило, лишь сводит концы с концами, не имея средств на развитие», - сказал он.

Вешаев добавил, что, если бизнес перестает быть бизнесом «перекупов», он сможет зарабатывать в 2-3 раза больше на том же объеме операций, зарабатывая и как создатель нового продукта, и как производитель, и как продавец.

«Отдельно стоит отметить роль столичной программы по созданию мест приложения труда, которая позволяет инвесторам воспользоваться поддержкой города, в частности сниженными ставками на аренду и переоформление земли. Это демонстрирует снижение административных барьеров и упрощение доступа к необходимой для производства инфраструктуре. Планы по созданию 16 тысяч рабочих мест могут показаться абстрактной цифрой, ровно до тех пор, пока не представишь такое же количество счастливых семей, чьи кормильцы имеют хороший доход за квалифицированный труд рядом с домом», - отметил он.

В свою очередь, член совета МТПП, эксперт подгруппы «Малый бизнес и новая занятость при Правительстве РФ, Сопредседатель общественного совета предпринимателей г. Москвы Сергей Миронов заявил, что, развитие промышленной инфраструктуры столицы, бесспорно, позитивно скажется на экономике города.

«Появление новых предприятий, новых производств — это позитивный тренд для столичной экономики. По городской программе рабочие места появятся в разных районах Москвы, что сделает их доступнее для жителей, а, следовательно, повысит комфорт жизни в мегаполисе», - подчеркнул он.

