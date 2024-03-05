Эксперты: Столичная программа МПТ способствует росту индикатора экономической активности

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) позволяет девелоперам раскрыть их потенциал и пополнить портфель компаний инвестиционно-привлекательными объектами, заявил директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о результатах социально-экономического развития столицы в 2023 году. По словам градоначальника, минувший год стал одним из лучших для столицы за всю современную историю города. Так, например, за 2021–2023 годы в Москве введено в эксплуатацию 44,8 млн. кв. м недвижимости. В частности в прошлом году было построено 15,4 млн. кв. м. При этом почти половина вводимой недвижимости - это жилье — 21,9 млн. кв.м в 2021–2023 годах. Вторая половина — социальные объекты и коммерческая недвижимость, обеспечивающая создание новых мест приложения труда. Это в том числе промышленные технопарки, производственные и офисно-деловые здания, торгово-развлекательные центры, детские сады, школы и поликлиники. Суммарные инвестиции в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда превысят один триллион рублей.



На этом фоне Галактионов указал, что Capital Group – один из первых участников городской программы по созданию мест приложения труда.



«Благодаря помощи правительства Москвы к моменту ввода один из промышленных технопарков компании был уже полностью сдан в аренду, а во втором – законтрактовано или находились в финальной стадии подписания большинство площадей. Совместными усилиями мы создаем комфортные условия для развития промышленности, а также для комфортной работы жителей города», - отметил Галактионов.

Он также добавил, что компания особое внимание уделяет возведению промышленных технопарков.

«Сегодня в рамках программы компания создает около трех тысяч новых рабочих мест, из них около двух тысяч – в промышленности. Наиболее перспективным форматом объектов, реализуемых по программе МПТ, для компании стали промышленные технопарки – мы уже ввели в эксплуатацию около 70 тысяч квадратных метров промышленных площадей и планируем не останавливаться на этих показателях», - сказал эксперт.

Профессор НИУ МГСУ, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в свою очередь отметил, что в Москве активно практикуется перенос мест приложения труда из центра в спальные районы.

«Рекордные темпы возведения недвижимости позволяют решать несколько важнейших социальных и экономических задач города. Прежде всего при государственной поддержке активно реализовывается программа льготной и семейной ипотеки. В 2023 году в Москве поставлен абсолютный рекорд по количеству договоров ипотечного кредитования – 136 тысяч. Это свидетельствует о том, что жители города существенно улучшили свои жилищные условия – ведь с учетом коэффициента семейности радость новоселья коснулась почти полумиллиона москвичей», - указал эксперт. «В социальном смысле не менее важны данные по строительству инфраструктурных объектов и коммерческой недвижимости. Перенос мест приложения труда из центра в спальные районы – важный тренд, существенно улучшающий качество жизни людей, которым не придется тратить два часа в день на дорогу. Столь же важным становится и освоение промышленных зон на условиях государственно-частного партнерства. Таким методом город планомерно убирает «серые» пятна на карте столицы", резюмировал он.

