Эксперты объяснили дисконт на российскую нефть геополитическими рисками

При этом спрос на российскую нефть сохраняется, но часть игроков рынка опасаются рисков из-за конфликта между Россией и Западом. Фролов отметил, что покупатели учитывают саму возможность рисков. Кроме того, США могут заблокировать морские поставки российской нефти, что также повышает риски и сказывается на стоимости.

При этом дисконт на российскую нефть сам по себе привлекает потребителей из Азии. Потребность в скидке позволяет России сохранять позиции, считает Фролов.

«Мы находимся в ситуации, когда многие старые взаимоотношения нарушены. Сейчас надо выстраивать новые. Когда пыль уляжется, то начнут выстраиваться новые взаимоотношения. Пока так», – объяснил Фролов.

