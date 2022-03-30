Эксперты объяснили дисконт на российскую нефть геополитическими рисками
Российская нефть марки Urals сейчас торгуется дешевле, чем эталонная марка Brent. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио Sputnik.
При этом спрос на российскую нефть сохраняется, но часть игроков рынка опасаются рисков из-за конфликта между Россией и Западом. Фролов отметил, что покупатели учитывают саму возможность рисков. Кроме того, США могут заблокировать морские поставки российской нефти, что также повышает риски и сказывается на стоимости.
При этом дисконт на российскую нефть сам по себе привлекает потребителей из Азии. Потребность в скидке позволяет России сохранять позиции, считает Фролов.
«Мы находимся в ситуации, когда многие старые взаимоотношения нарушены. Сейчас надо выстраивать новые. Когда пыль уляжется, то начнут выстраиваться новые взаимоотношения. Пока так», – объяснил Фролов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Экспортеры зерна попросили разрешить иностранным компаниям покупать продукт в рублях
- ЕС заявил о поддержке усилий по прекращению конфликта на Украине
- В Минобороны РФ опровергли заявления об обстрелах Умани
- Россиян предупредили о мошенничестве с помощью подделки банковских сайтов
- Российское посольство направило ноту в МИД ФРГ из-за атаки на мемориал в Берлине
- Польша откажется от импорта российских энергоносителей до конца года
- Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ в Донецкой и Хмельницкой областях
- СМИ: Британия может поставить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90
- Медведев оценил информацию о «коллапсе» в РФ из-за санкций
- В Архангельске мужчина с муляжом взрывчатки попытался ограбить банк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru