Эксперт: в Москве создана мощная производственная инфраструктура

Сегодня в Москве функционируют 48 технопарков, где работают около 2300 компаний. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



По его словам, статус технопарка дает возможность снижать ставку арендной платы за землю и получать налоговые льготы. Кроме того, резиденты могут стать обладателями грантов на закупку оборудования, а управляющие компании могут получить субсидии на технологическое присоединение, развитие имущественного комплекса технопарка и возмещение расходов на лизинг оборудования и на кредиты.



В свою очередь президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил создание в столице мощной инфраструктуры для появления высокопроизводительных рабочих мест и развития высокотехнологичных производств. В городе появляется сеть технополисов, индустриальных парков и технопарков. В связи с этим городские власти разработали и приняли актуальную нормативно-правовую базу, включающую в себя особые налоговые режимы, комплекс льгот, займов, субсидий и ряд новаторских для России финансовых инструментов.



Платонов назвал важнейшим фактором, напрямую влияющим на экономическое развитие столицы, успешность привлечения инвестиций. По его словам, самым авторитетный независимый индикатором можно считать Национальный инвестиционный рейтинг. Он ведется Агентством стратегических исследований с 2014 года, дает оценку усилиям руководства региона по обеспечению благоприятных условий для бизнеса и выявляет лучшие практики. Если в середине 2010-х годов Москва находилась в этом рейтинге на 17-м месте среди российских субъектов, то с 2019 года неизменно занимает лидерскую позицию. Это стало возможным благодаря грамотной корректировке инвестиционной политики.



Успех проделанной работы обеспечивается в том числе благодаря постоянному контакту с бизнес-сообществом, прежде всего, через институт торгово-промышленных палат.



Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что на юго-востоке Москвы в районе Люблино появится инновационный технопарк.

