Эксперт: Столичные меры поддержки помогают промпредприятиям масштабироваться

Московские предприятия обрабатывающих отраслей наращивают выпуск готовой продукции благодаря городским мерам поддержки производства, заявил независимый экономист Андрей Бархота.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что продукция столичного производства востребована на ключевых объектах города. Так, например, московский производитель установил более 8,5 тысячи светильников и мощных стадионных прожекторов во Дворце тенниса в Лужниках, а восемь столичных вокзалов оснащены интерактивными терминалами с навигацией, которые выпустила также московская компания. Другой столичный производитель поставил в Музей современного искусства «Гараж» сканеры, которые помогают оцифровывать разноформатные, ветхие или поврежденные документы, книги и папки.

«Предлагаемые Москвой меры поддержки для предприятий обрабатывающих отраслей, в том числе высокотехнологичных, создают беспрецедентные условия для быстрого масштабирования выпуска готовой продукции - льготы по аренде, целевые займы, а также в отдельных случаях - гарантированного сбыта, в том числе при помощи офсетных контрактов. Светильники, сканеры и интерактивные терминалы относятся к технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Их производство способствует как импортозамещению, так и поддержке цепочек кооперации и технологическому лидерству», - сказал Бархота.

