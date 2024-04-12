Эксперт рассказал о роли промышленности Москвы в освоении космоса

Москва стала наиболее важным центром российской ракетно-космической промышленности. В столице функционируют свыше 40 отраслевых предприятий, научно-технических центров, исследовательских институтов и лабораторий, на которых в общей сложности заняты более 30 тысяч человек. Они производят различную продукцию: от мелких деталей до ракет-носителей и комплектующих для космических аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, один из самых легких и тонких кабелей для бортовых компьютерных сетей технологии SpaceWire выпускает столичный кабельный завод, комфортный микроклимат в помещениях на космодромах Плесецк и Восточный, а также в российских научно-производственных центрах обеспечивает Московская фабрика вентиляции. Тестированием электронной компонентной базы для подготовки к полету космонавтов занимается Московский инженерный центр, а за поставку IP-видеосерверов для предприятий отрасли отвечает производитель систем безопасности, отметил градоначальник.

Собянин напомнил, что третья ступень, сборочные единицы, головной обтекатель и детали ракеты-носителя «Ангара-А5», которая была запущена с космодрома Восточный 11 апреля, были разработаны и сконструированы в московском центре ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, а система управления была создана в столичном НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина.

В свою очередь вице-президент Московской торгово-промышленной палаты по взаимодействию с предпринимательским сообществом Александр Крутов заявил, что работа многих предприятий Москвы неразрывно связана с освоением ближнего и дальнего космоса.

«Этому способствует концентрация вузов, специализирующихся на “космической" тематике и исследованиях в области ракетостроения и точного машиностроения, а также инновационных технологиях в исследованиях космического пространства. В Москве создан и успешно развивается научный и технологический кластер, специалисты которого готовы решать самые сложные задачи, оставляя за Россией первенство в фундаментальных областях современных знаний о космосе и специальном приборостроении, способном к высочайшим перегрузкам и работам в экстремальных условиях. Создатели советского космического челнока “Буран” трудились в Москве, а из стен Московского авиационного института вышло множество пилотов-космонавтов, реализовавших самые смелые замыслы инженеров — строителей космических систем», — отметил он, поздравив всех сотрудников с Днём космонавтики.

