Эксперт предрек взлет цен на российском авторынке

Цены на автомобильном рынке России могут существенно вырасти уже этой осенью. Таким прогнозом поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Автомобили будут дорожать. И дорожать довольно быстро и сильно. И именно сейчас. Потому что сильно подорожали строительные материалы, в том числе – металл. А автомобили сделаны из металла. Кузова, коробки передач, моторы – это всё металл», — рассказал Субботин в эфире «Радио 1».

По словам эксперта, сейчас производители продолжают использовать старые договоры и запасы, однако уже к осени они закончатся, «и цены взлетят».

Согласно оценке автоэксперта, автомобили станут дороже как минимум на 15 процентов.

