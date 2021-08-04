Эксперт предрек взлет цен на российском авторынке
Цены на автомобильном рынке России могут существенно вырасти уже этой осенью. Таким прогнозом поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.
«Автомобили будут дорожать. И дорожать довольно быстро и сильно. И именно сейчас. Потому что сильно подорожали строительные материалы, в том числе – металл. А автомобили сделаны из металла. Кузова, коробки передач, моторы – это всё металл», — рассказал Субботин в эфире «Радио 1».
По словам эксперта, сейчас производители продолжают использовать старые договоры и запасы, однако уже к осени они закончатся, «и цены взлетят».
Согласно оценке автоэксперта, автомобили станут дороже как минимум на 15 процентов.
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