Эксперт поддержала инициативу об увеличении минимальной допустимой площади квартир

Россия вошла в ТОП-10 стран по обеспеченности жильем на человека. Об этом заявила архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

При этом, по ее словам, стране есть куда стремиться. Сегодня в России на человека приходится 28 квадратных метров, но есть страны, где эта норма больше 30, 40 и даже 60 квадратных метров.

«В связи с этим решение Москвы ужесточить норматив обосновано, тем более, что сегодня в плане качества городской среды и жизни в целом Москва занимает лидирующие позиции. Исходя из целей, поставленных президентом для всей страны и Москвы в частности, показателя 33 квадратных метра на человека надо достичь уже к 2030 году. Это значит, что менять нормативную базу надо уже сейчас», — сказала эксперт.

Вместе с тем архитектор заверила, что реализация намеченной цели не приведет к уменьшению обеспеченности жителей социальными объектами.

«Более просторные квартиры не повлекут за собой меньшее количество мест в школах и детских садах или посещений в смену в городских поликлиниках. Для деятельности застройщиков в долгосрочной перспективе это также не будет существенным препятствием, так как цена продажи формируется по метрам в первую очередь, а не по комнатам. Между тем стройкомплекс вошел в переходный период, когда уже запущено проектирование сотен тысяч “квадратов” по прежним нормам и перепроектирование повлечет за собой затраты и временные, и финансовые, необходимо будет перестраивать план реализации», — добавила Муринец.

Эксперт подчеркнула, что в ближайшее время возможно поступление проектов по прежним нормам, проектирование которых могло начаться еще в 2023 году с положительным заключением экспертизы, полученным после майских праздников. Однако в этом случае разрешение на строительство выдаваться уже не будет из-за предельно строгих нормативов.

