Эксперт Госдумы опроверг рост цен на полисы ОСАГО из-за увеличения выплат
Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме в эфире НСН призвал страховщиков предоставить расчеты тарифов ОСАГО.
Увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в ОСАГО не обязательно должно повлечь за собой рост цен на полисы, несмотря на прогнозы экспертов. Об этом НСН рассказал глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль.
По его словам, то, что любое увеличение суммы страховых выплат неминуемо должно привести к увеличению тарифов, — уже сложившийся стереотип, который активно продвигают в том числе страховые компании, а их поддерживает Центральный банк и Минфин.
«Сколько не было разговоров о повышении страховой суммы, все время говорили о том, что тарифы должны увеличиться. Но практически за всю историю ОСАГО, расчеты тарифов никогда не были представлены. Ни профильному комитету Государственной думы, ни организациям, защищающим права страхователей. Самое лаконичное объяснение, которое я слышал: вы все равно ничего не поймете. Единственный раз, когда расчеты были представлены и их рассматривали, это тогда, когда принимался сам закон, то есть в 2002 году. И тогда страховщики говорили, правда тихо, сейчас они говорят об этом достаточно громко, что в тот период когда закон принимался, был заложен запас на увеличение тарифа, чтобы потом возможно было скорректировать. Но корректировки в меньшую сторону за всю историю ОСАГО опять же никогда не было», — отметил собеседник агентства.
Ряд экспертов считают, что цены на полисы ОСАГО могут вырасти на 15 процентов в связи с возможным увеличением выплат по ущербу и здоровью с полмиллиона до двух миллионов рублей. Соответствующий проект Минфина правительство собирается рассмотреть 11 июля. Однако собеседник НСН призывает посмотреть расчеты тарифов, прежде чем прогнозировать увеличение или падение цен на полисы.
«Я вас уверяю, что не всегда увеличение страховых сумм, ведет к увеличению тарифа. Он что изначально был завышен, у страховщика всегда есть внутренние резервы, которые позволяют каким-то образом [нивелировать] это увеличение страховой суммы. Мы же боремся за то, чтобы аварийность стала меньше, и она действительно стала меньше. Если в 2002 году количество погибших было в районе 30 тысяч, то сейчас в районе 15-16 тысяч. Соответственно, количество раненых уменьшается. Давайте в эту сторону посмотрим. Но почему-то никто из тех, от кого зависит изменения в законе и увеличение тарифа страховой суммы, об этом не говорят», — отметил эксперт.
Напомним, что согласно предложениям Минфина, реформа ОСАГО повысит лимит выплат и по другой категории — на погребение погибших в ДТП предлагается выделять до 50 тысяч рублей вместо 25. Отметим, что целью увеличения лимитов обозначено выравнивание выплат по ОСАГО и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков). На сегодняшний день в случае смерти застрахованного пассажира любого вида перевозок (кроме такси) сумма компенсации составляет два миллиона рублей, что, по мнению экспертов, несправедливо.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
- Эксперт Госдумы опроверг рост цен на полисы ОСАГО из-за увеличения выплат
- Ветеран «Альфы» раскрыл роль силовиков в крупном хищении из банка
- Глава ВЦИОМа описал возможного преемника Путина
- В Москве по подозрению в хищениях задержаны сотрудники ФСБ