Увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в ОСАГО не обязательно должно повлечь за собой рост цен на полисы, несмотря на прогнозы экспертов. Об этом НСН рассказал глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль.

По его словам, то, что любое увеличение суммы страховых выплат неминуемо должно привести к увеличению тарифов, — уже сложившийся стереотип, который активно продвигают в том числе страховые компании, а их поддерживает Центральный банк и Минфин.

«Сколько не было разговоров о повышении страховой суммы, все время говорили о том, что тарифы должны увеличиться. Но практически за всю историю ОСАГО, расчеты тарифов никогда не были представлены. Ни профильному комитету Государственной думы, ни организациям, защищающим права страхователей. Самое лаконичное объяснение, которое я слышал: вы все равно ничего не поймете. Единственный раз, когда расчеты были представлены и их рассматривали, это тогда, когда принимался сам закон, то есть в 2002 году. И тогда страховщики говорили, правда тихо, сейчас они говорят об этом достаточно громко, что в тот период когда закон принимался, был заложен запас на увеличение тарифа, чтобы потом возможно было скорректировать. Но корректировки в меньшую сторону за всю историю ОСАГО опять же никогда не было», — отметил собеседник агентства.