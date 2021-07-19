Эксперт объяснила резкий скачок цен на продукты

Директор Российского института потребительских испытаний Ирина Виноградова заявила, что в ближайшее время россиянам не стоит ожидать спада цен, сообщает NEWS.ru.

По её словам, российские ретейлеры, также как и обычные граждане, вынуждены решать один и тот же вопрос - «выживание в тяжёлых экономических условиях».

Эксперт отметила, что за последние годы в России усилилось неравенство между крупнейшими ретейлерами и малым и средним бизнесом - если первые могут позволить работать с поставщиками на своих условиях и устанавливать «выгодные цены на продукты», то малые предприятия вынуждены «вгрызаться друг в друга и поднимать цены», чтобы остаться на рынке.

Ранее партия «Единая Россия» рекомендовала правительству РФ способствовать заключению соглашений торговых сетей с отраслевыми союзами о снижении наценок на продукты первой необходимости, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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