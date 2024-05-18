Эксперт объяснил эффективность практики комплексного развития территорий в Москве
Процесс комплексного развития территорий в столице позволяет начать строительство зданий, сооружений и иной инфраструктуры в короткие сроки, заявил независимый экономист Андрей Бархота.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году по итогам торгов город привлек инвесторов для комплексного развития еще шести площадок. Инвесторы возведут больше 2,4 млн кв. м недвижимости, также появятся свыше 31 тысячи новых рабочих мест. Бархота в свою очередь отметил, что успех процессов комплексного развития территорий обеспечивают простой порядок контрактования и быстрый старт реализации выстраивания инфраструктуры.
«Привлечение инвесторов в рамках комплексного освоения территорий давно зарекомендовало себя как крайне эффективная практика обустройства и развития промышленных зон. Помимо оперативного аккумулирования необходимых финансовых ресурсов процесс комплексного развития территорий позволяет начать строительство зданий, сооружений и иной инфраструктуры в короткие сроки», - отметил эксперт.
Он также добавил, что столичные инвесторы и предприниматели все чаще обращаются к инвестиционному порталу.
«Инвестиционный портал Москвы приобрел большую популярность среди предпринимателей и представителей инвестиционного сообществе благодаря быстрому и удобному доступу к потенциальным инвестиционным проектам. Кроме того, портал постоянно совершенствуется, дополняя свой функционал», - сказал Бархота.
По словам Собянина, две из шести площадок для комплексного развития территорий находятся на северо-западе столицы и по одной — в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке города. Сейчас на территориях находятся старые склады, автостоянки и ветхие постройки, добавил градоначальник.
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