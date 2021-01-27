Эксперт назвала простые способы сэкономить на коммуналке

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева перечислила простые способы сэкономить на коммунальных платежах.

Среди них – отключение радиоточки, если собственник жилья ею не пользуется, использование энергоэффективного оборудование и техники в квартире, а также установка датчика движения, чтобы экономить на освещении жилья.

Также Разворотнева рекомендует выключать приборы из розеток, так как телевизор в режиме ожидания все же может нажечь электричества на 2,5 тысячи рублей за год, передает «Радио1».

Тем временем управляющие компании, пытаясь собрать долги за ЖКХ, уже начали обращаться к коллекторам, сообщает ОТР.

