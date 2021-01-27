Эксперт назвала простые способы сэкономить на коммуналке
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева перечислила простые способы сэкономить на коммунальных платежах.
Среди них – отключение радиоточки, если собственник жилья ею не пользуется, использование энергоэффективного оборудование и техники в квартире, а также установка датчика движения, чтобы экономить на освещении жилья.
Также Разворотнева рекомендует выключать приборы из розеток, так как телевизор в режиме ожидания все же может нажечь электричества на 2,5 тысячи рублей за год, передает «Радио1».
Тем временем управляющие компании, пытаясь собрать долги за ЖКХ, уже начали обращаться к коллекторам, сообщает ОТР.
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