Эксперт оценил инициативу льготной аренды для организации производств в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что близ деревни Троицкое (ТиНАО) появится крупный производственный комплекс по производству хлебобулочных, мясных и кондитерских изделий, консервов, напитков и другой продукции.
Для постройки завода столичные власти предоставили земельный участок площадью 23,5 га по льготной арендной ставке 1 рубль в год. Согласно договору, строительство должно быть завершено инвестором не позднее, чем за пять лет.
Градоначальник подчеркнул, что новые предприятия позволят обеспечить работой 3000 человек. По словам Собянина, это уже 29-й инвестор, получивший землю в аренду по льготной ставке в рамках масштабного инвестиционного проекта. Предложением могут воспользоваться инвесторы, модернизирующие или строящие производства, инновационные центры, спортивные объекты, объекты транспортной инфраструктуры, здравоохранения и так далее.
Эксперт московского отделения Опоры России, руководитель компании АИП Сергей Елин назвал эту инициативу столичного правительства важной и яркой. По его словам, земля — важнейший ресурс мегаполиса, а предоставление ее инвесторам — показатель заинтересованности Москвы в развитии современных производств. Он также указал на важность появления новых рабочих мест в районах, непосредственно прилегающих к Новой Москве. Реализация инициативы позволяет городу решить несколько задач: увеличить региональный валовый продукт, обеспечить дополнительный источник доходов и создать новые рабочие места.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США потерпел крушение ударный вертолет AH-64E Apache
- В Рособрнадзоре допустили продление моратория на ЕГЭ в новых регионах до 2028 года
- Эмин Агаларов: Владелец «Крокуса» не принял решение по его восстановлению
- Актриса Рамиля Искандер признала вину по делу о наркотиках
- Депутат напомнил, что сжигание мусора на даче грозит штрафом до 15 тысяч рублей
- Светлаков рассказал о спасении Бурунова во время теракта в «Крокус Сити Холле»
- В российский прокат вышел фильм «Сказки Гофмана» с Евгением Цыгановым
- В Киргизии предупредили о вербовке через соцсети для совершения терактов в РФ
- Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla
- Яндекс Музыка заблокировала страницу автора песни «Можно я с тобой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru