Эксперт оценил инициативу льготной аренды для организации производств в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что близ деревни Троицкое (ТиНАО) появится крупный производственный комплекс по производству хлебобулочных, мясных и кондитерских изделий, консервов, напитков и другой продукции.

Для постройки завода столичные власти предоставили земельный участок площадью 23,5 га по льготной арендной ставке 1 рубль в год. Согласно договору, строительство должно быть завершено инвестором не позднее, чем за пять лет.

Градоначальник подчеркнул, что новые предприятия позволят обеспечить работой 3000 человек. По словам Собянина, это уже 29-й инвестор, получивший землю в аренду по льготной ставке в рамках масштабного инвестиционного проекта. Предложением могут воспользоваться инвесторы, модернизирующие или строящие производства, инновационные центры, спортивные объекты, объекты транспортной инфраструктуры, здравоохранения и так далее.

Эксперт московского отделения Опоры России, руководитель компании АИП Сергей Елин назвал эту инициативу столичного правительства важной и яркой. По его словам, земля — важнейший ресурс мегаполиса, а предоставление ее инвесторам — показатель заинтересованности Москвы в развитии современных производств. Он также указал на важность появления новых рабочих мест в районах, непосредственно прилегающих к Новой Москве. Реализация инициативы позволяет городу решить несколько задач: увеличить региональный валовый продукт, обеспечить дополнительный источник доходов и создать новые рабочие места.