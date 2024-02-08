Эксперт исключил проблемы с импортом товаров из КНР из-за решения банка Chouzhou

Российские импортеры не столкнутся с проблемами в связи с запретом китайского банка Chouzhou на любые расчеты с РФ, считает управляющий активами «Международного фонда частных инвестиций» Александр Душкин.

«Фантастическая цифра»: В 2024 году Китай собирается продать 1,3 млн авто в России

Эксперт призвал россиян не поддаваться панике. Он исключил «зависание» товаров на границе во время празднования китайского Нового года.

Душкин напомнил, что слухи об отказах в расчетах со стороны банков КНР ходят уже два года. При этом финансист обратил внимание, что для Китая главными торговыми партнерами остаются США и Евросоюз, пишет «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин 8 февраля провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным СМИ, в разговоре лидеры могли затронуть проблемы финансово-экономического сотрудничества двух стран, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:ИмпортКитайРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры