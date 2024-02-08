Эксперт исключил проблемы с импортом товаров из КНР из-за решения банка Chouzhou
Российские импортеры не столкнутся с проблемами в связи с запретом китайского банка Chouzhou на любые расчеты с РФ, считает управляющий активами «Международного фонда частных инвестиций» Александр Душкин.
Эксперт призвал россиян не поддаваться панике. Он исключил «зависание» товаров на границе во время празднования китайского Нового года.
Душкин напомнил, что слухи об отказах в расчетах со стороны банков КНР ходят уже два года. При этом финансист обратил внимание, что для Китая главными торговыми партнерами остаются США и Евросоюз, пишет «Газета.Ru».
Президент России Владимир Путин 8 февраля провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным СМИ, в разговоре лидеры могли затронуть проблемы финансово-экономического сотрудничества двух стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт исключил проблемы с импортом товаров из КНР из-за решения банка Chouzhou
- Живущий во Владимире брат Сырского заявил, что много лет не общается с ним
- Экономист посоветовал россиянам открывать вклады на 2-3 года
- Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю
- СМИ: под Пермью после взрыва на газопроводе загорелся жилой дом
- Исследование: самозанятые мужчины зарабатывают в 2,5 раза больше женщин
- Суд отправил в колонию администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед»
- Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН
- Минобороны: из украинского плена вернулись 100 российских военных
- Депутата Тульской облдумы нашли мертвым на обочине дороги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru