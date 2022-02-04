Экс-глава МВД Германии счет глупым снимать «Северный поток - 2» с рассмотрения
Экс-министр иностранных дел Германии, глава германо-американской организации «Атлантический мост» Зигмар Габриэль назвал нецелесообразным отказ от обсуждения проекта «Северный поток - 2», но напомнил, что в случае атаки РФ на Украину его не введут в действие. Его слова передает издание WirtschaftsWoche.
«Я всегда полагал, что "Северный поток - 2" является правильным проектом. И скептицизм США не был чем-то новым, с 1963 года они неоднократно критиковали и временно вводили санкции в отношении российско-германских трубопроводов», - заявил политик в своем интервью.
Габриэль отметил, что прекращать рассматривать проект «довольно глупо». Он намекнул, что США тоже должны «что-то предложить» взамен.
Однако экс-министр призвал Германию разделять поставки топлива и диверсифицировать энергию. Он напомнил, что последние годы участники рынка стремились к дешевым энергоресурсов, став зависимыми от российского трубопроводного газа.
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