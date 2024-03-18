Экономисты спрогнозировали сохранение ключевой ставки Центробанка на уровне 16%

Банк России на заседании совета директоров 22 марта оставит ключевую ставку в 16% годовых неизменной для устойчивого снижения инфляции, смягчение денежно-кредитной политики возможно ближе к середине года. Об этом сообщает AIF.Ru со ссылкой на ведущих экономистов.

Как отметил доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, ЦБ не будет снижать ключевую ставку по меньшей мере до апреля. По мнению эксперта, регулятор ждет результатов своих действий от повышения и удержания высокого уровня ставки.

В свою очередь, главный экономист по РФ Bloomberg Economics Александр Исаков отметил, что ожидает от очередного заседания ЦБ сохранения ключевой ставки, сигнала о том, что регулятор не рассматривал возможность ее увеличения, а также данных о возможном смягчении политики ведомства уже в апреле.

Главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин согласился, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16%.

Как пояснила главный экономист по РФ и СНГ+ инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софья Донец, у ЦБ есть ряд причин оставить ключевую ставку прежней.

«Нужно понаблюдать, что происходит с инфляцией. Инфляция и спрос скорее стабилизировались, чем показывают признаки устойчивого охлаждения. Пока такого нет, а значит, нет и оснований снижать ставку», — подчеркнула эксперт.

Также Донец отметила, что расходы правительства для выполнения поставленных руководством страны задач будут не столь большими, и их профинансируют за счет перераспределения из бюджета или налоговой нагрузки. Курс валют «тоже вел себя хорошо», аналогичная ситуация сложилась с ценами на нефть, и по совокупности факторов у Центробанка пока нет причин менять ключевую ставку.

«Наш базовый сценарий — снижение ставки с июня», — добавила экономист.

