Экономист заявил, что отключение банков от SWIFT пройдет для РФ без последствий
Россияне не столкнутся с последствиями, если еще 15 российских банков будут отключены от системы SWIFT, допустил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
«У нас есть аналог SWIFT — система передачи финансовых сообщений, которую разработал Центральный банк. Поэтому если кого-то отключат, то никакой трагедии не будет, банки от этого не страдают», - заявил он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил Беляев, SWIFT является системой передачи сообщений о необходимости выполнить определенную операцию, а не системой быстрых платежей.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз может отключить около 15 российских банков от международной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций в отношении РФ, передает «Радиоточка НСН».
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