Экономист заявил, что отключение банков от SWIFT пройдет для РФ без последствий

«У нас есть аналог SWIFT — система передачи финансовых сообщений, которую разработал Центральный банк. Поэтому если кого-то отключат, то никакой трагедии не будет, банки от этого не страдают», - заявил он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил Беляев, SWIFT является системой передачи сообщений о необходимости выполнить определенную операцию, а не системой быстрых платежей.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз может отключить около 15 российских банков от международной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций в отношении РФ, передает «Радиоточка НСН».

