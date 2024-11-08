Экономист Щербаченко предупредил о подорожании бензина к концу года

По мнению эксперта, цена на АИ-92 на заправках в России будет равна 54,2-54,6 рубля, а литр 95-го обойдётся в 59,4−59,8 рубля.

«Цены на бензин зависят от различных факторов...Примерно треть стоимости литра бензина — это налоги на добычу полезных ископаемых. Еще около 20% приходится на акцизы, и НДС для бензина — 20%», — напомнил он.

Щербаченко добавил, что российский кабмин будет стремиться удержать розничные цены стабильными в ноябре — декабре.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительстве РФ обсуждают возможность досрочного снятия запрета на экспорт 92-го бензина, сообщает RT.

