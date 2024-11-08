Экономист Щербаченко предупредил о подорожании бензина к концу года
Стоимость бензина до конца года будет расти в пределах инфляции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По мнению эксперта, цена на АИ-92 на заправках в России будет равна 54,2-54,6 рубля, а литр 95-го обойдётся в 59,4−59,8 рубля.
«Цены на бензин зависят от различных факторов...Примерно треть стоимости литра бензина — это налоги на добычу полезных ископаемых. Еще около 20% приходится на акцизы, и НДС для бензина — 20%», — напомнил он.
Щербаченко добавил, что российский кабмин будет стремиться удержать розничные цены стабильными в ноябре — декабре.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительстве РФ обсуждают возможность досрочного снятия запрета на экспорт 92-го бензина, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru