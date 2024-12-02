Экономист Разуваев заявил, что о долларе лучше забыть

По его мнению, после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа санкции будут отменены и доллар вернется, однако осадок останется.

Эксперт считает, что в сложившейся ситации будет расти стоимость золота и деньги лучше вкладывать именно в драгоценный металл.

«Я уверен... Через год цена золота превысит 3 300 долларов, возможно, даже будет стоить 3 500 долларов. О долларе лучше забыть», - заключил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что мигранты выводят заработанные в России средства домой, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара, сообщает RT.

