Экономист Разуваев заявил, что о долларе лучше забыть
Введение санкций может привести к тому, что доллар США может потерять свою долю в расчётах и резервах Центробанка РФ. Об этом NEWS.ru заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.
По его мнению, после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа санкции будут отменены и доллар вернется, однако осадок останется.
Эксперт считает, что в сложившейся ситации будет расти стоимость золота и деньги лучше вкладывать именно в драгоценный металл.
«Я уверен... Через год цена золота превысит 3 300 долларов, возможно, даже будет стоить 3 500 долларов. О долларе лучше забыть», - заключил он.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что мигранты выводят заработанные в России средства домой, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru