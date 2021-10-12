Экономист рассказала об индексации пенсий в России в 2022 году
Россиян в 2022 году ожидает индексация страховых и социальных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Как отметила эксперт, с 1 января следующего года страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, а с 1 апреля индексация на 7,7% затронет социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. С учетом повышения среднегодовой размер выплат неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, социальная пенсия — 10 307 рублей, пишет «Свободная пресса».
«С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера,» — цитирует Финогенову агентство «Прайм»
Экономист добавила, что со следующего года женщины 1976 года рождения начнут получать накопительные выплаты, пишет РИА ФАН. Размер выплат составит в среднем 2 613 рублей.
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