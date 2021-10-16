Экономист предупредила о росте цен на некоторые товары к концу года

Овощи и фрукты больше всего подорожают в России к Новому году, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Об этом эксперт рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Удар по кошельку. Как сильно вырастут цены на продукты?

По словам экономиста, рост цен на эти категории товаров может составить до 20% по сравнению с сентябрем. Это связано с повышением затрат на выращивание овощей и фруктов, а также снижением экспорта из Турции.

Кроме того, до 15% в годовом выражении могут подорожать электроника, бытовая техника, автомобили.

«Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители», — объяснила Долгова.

Эксперт добавила, что одежда и обувь прибавят 3-5%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭкспертыТоварыПродуктыРост Цен
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры