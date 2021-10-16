Экономист предупредила о росте цен на некоторые товары к концу года
Овощи и фрукты больше всего подорожают в России к Новому году, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Об этом эксперт рассказала в беседе с агентством «Прайм».
По словам экономиста, рост цен на эти категории товаров может составить до 20% по сравнению с сентябрем. Это связано с повышением затрат на выращивание овощей и фруктов, а также снижением экспорта из Турции.
Кроме того, до 15% в годовом выражении могут подорожать электроника, бытовая техника, автомобили.
«Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители», — объяснила Долгова.
Эксперт добавила, что одежда и обувь прибавят 3-5%.
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