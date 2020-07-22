Экономист: Подмосковью придётся самостоятельно выходить из кризиса

Пандемия коронавируса негативно сказалась на многих отраслях. В первую очередь, кризис ударил по торговле. Именно эта сфера обеспечивает 26% валового регионального продукта Московской области. По предварительным оценкам, бюджет Подмосковья не досчитается порядка 130-150 млрд рублей. Об этом накануне заявил губернатор Андрей Воробьёв. При этом несколько десятков миллиардов рублей было выделено на выплату пособий, закупку медицинских масок и иных средств защиты, а также лекарств, аппаратов ИВЛ и прочего. Глава региона поручил правительству пересмотреть планы реализации ряда проектов, а какие-то из них отложить. О том, за счёт чего регион может самостоятельно пополнить бюджет и как вернуть экономический уровень Подмосковья на докризисный уровень, в эфире «Радио 1» рассказал руководитель Центра региональной политики Института Прикладных Экономических Исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

«Любое падение доходов бюджета не может компенсироваться сокращением расходов. Это приводит к несбалансированности и дефициту. В первую очередь в подобных ситуациях страдают регионы, где велика доля сектора услуг. Так что и Москва, и Подмосковье сталкиваются в этом году с весьма неприятной ситуацией», – сказал Климанов.

Более устойчивым в период кризиса оказались высокодотационные регионы, отметил спикер. Дело в том, что падение доходов в части налогов меньше отражается на общем состоянии бюджетов. Это обусловлено тем, что регионы ориентированы на внебюджетные трансферты, идущие из федерального бюджета.

«При этом регионы-доноры, к которым как раз относится Московская область, хоть и получают целевые трансферты из федерального бюджета, всё равно не могут рассчитывать на полноценную финансовую помощь со стороны государства. Она просто не сыграет существенной роли в поддержании стабильности экономики. Поэтому Подмосковью нужно в большей степени опираться на собственные ресурсы и искать манёвры в части доходов, а также расходных обязательств», – добавил собеседник «Радио 1».

Как правило, в условиях кризиса и финансового дефицита сокращаются долгосрочные обязательства бюджета, сказал Климанов. Однако, это не такие большие суммы и резервы. Одним из возможных путей решения задачи и погашения дефицита может стать наращивание объёмов государственного долга. Но делать это долго не представляется возможным.

«Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжится осенью и может перейти в 2021 год. Поэтому властям необходимо оптимизировать расходы и при этом как-то мобилизовать доходы. Главное – подходить к этим вопросам разумно», – заключил Климанов.

