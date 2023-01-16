Экономист обозначил три задачи для роста экономики России в 2023 году
Пойдя на столкновение с Россией, Евросоюз потерял на несколько порядков больше, чем Москва, сказал НСН Василий Колташов.
Российские власти должны сделать государственную бюрократию более эффективной, вкладывать средства в восстановление освобожденных от киевского режима территорий и здраво оценить результаты спецоперации. Об этом НСН заявил экономист Василий Колташов.
Ранее доктор экономических наук Абел Аганбегян в своей статье в «Научных трудах ВЭО» (Вольного экономического общества) подсчитал, сколько денег тратится Россией на спецоперацию. По его оценке, совокупный ущерб для России, включая смертность и ранения, составляет порядка миллиарда долларов в день. Колташов обозначил три ключевые экономические задачи, стоящие перед руководством России в 2023 году.
«Во-первых, необходимо сделать государственную бюрократию более эффективной. Это касается систем образования и науки, а также расходования средств в целом, которое не должно быть холостым. Нужно дебюрократизировать государственные процессы, чтобы люди были направлены на решение реально существующих проблем, а не на создание отчетности ради отчетности. Во-вторых, нужно восстанавливать освобожденные территории, в первую очередь Донбасс. Это повлечет стимуляцию экономического роста. Наконец, в-третьих, нужно здраво оценить результаты спецоперации. Благодаря этой кампании мы получили в последние дни одно из крупнейших в Евразии месторождение соли. Также мы почти полностью контролируем месторождения угля и железной руды. Мы можем быстро наладить производство благодаря Мариупольскому порту. В то же время мы нанесли удар по украинским поставкам стали на рынок Европы, что поддержало более-менее комфортные цены на российскую продукцию черной металлургии. То же самое касается некоторых продуктов химической промышленности. Так что спецоперация не столь деструктивна, она скорее дает тонизирующий эффект, хоть это и связано с немалыми трудностями для общества и государства», — сказал Колташов.
Также собеседник НСН отметил, что Евросоюз столкнулся с куда большими проблемами из-за санкций, чем Россия.
«Оказавшись в ситуации, когда Запад решил столкнуться с Россией, мы не только выдержали это, но и показали, что можем развиваться дальше в сотрудничестве с независимыми государствами — с Китаем, с Индией, с некоторыми другими странами, перестраивая свою систему. Получается, что проблем у Евросоюза на несколько порядков больше, чем у нас, при этом ЕС не знает, как выкрутиться из этой ситуации, там очень мрачные прогнозы на 2023 год. При этом нельзя отрицать, что у России также остаются проблемы. Нам необходимо производить собственные детали, поскольку мы остались без целого ряда комплектующих, также есть проблемы с оборудованием, нужно освобождать западную интеллектуальную собственность, чтобы развивать копирование», — заключил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают США, а Европа проигрывает в экономическом плане. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ раскрыли на Украине
- Депутат предложил дать отсрочку от мобилизации ещё одной категории россиян
- CBS News: власти Кипра арестовали российские вклады на 105 млн евро
- СМИ: украинские военные прилетели в США для обучения обращению с ЗРК Patriot
- Прокуратура потребовала посадить отца Сергия на семь лет за разжигание ненависти
- Арестович заявил, что власти Украины ведут себя «как идиоты» в ситуации с УПЦ
- Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
- СМИ: причиной смерти актёра Ипатова стала острая сердечная недостаточность
- Песков заявил о новых проблемах для Украины из-за западных танков
- Mash сообщил о переводе Михалкова в обычную палату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru