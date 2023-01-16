Экономист обозначил три задачи для роста экономики России в 2023 году

Ранее доктор экономических наук Абел Аганбегян в своей статье в «Научных трудах ВЭО» (Вольного экономического общества) подсчитал, сколько денег тратится Россией на спецоперацию. По его оценке, совокупный ущерб для России, включая смертность и ранения, составляет порядка миллиарда долларов в день. Колташов обозначил три ключевые экономические задачи, стоящие перед руководством России в 2023 году.

«Во-первых, необходимо сделать государственную бюрократию более эффективной. Это касается систем образования и науки, а также расходования средств в целом, которое не должно быть холостым. Нужно дебюрократизировать государственные процессы, чтобы люди были направлены на решение реально существующих проблем, а не на создание отчетности ради отчетности. Во-вторых, нужно восстанавливать освобожденные территории, в первую очередь Донбасс. Это повлечет стимуляцию экономического роста. Наконец, в-третьих, нужно здраво оценить результаты спецоперации. Благодаря этой кампании мы получили в последние дни одно из крупнейших в Евразии месторождение соли. Также мы почти полностью контролируем месторождения угля и железной руды. Мы можем быстро наладить производство благодаря Мариупольскому порту. В то же время мы нанесли удар по украинским поставкам стали на рынок Европы, что поддержало более-менее комфортные цены на российскую продукцию черной металлургии. То же самое касается некоторых продуктов химической промышленности. Так что спецоперация не столь деструктивна, она скорее дает тонизирующий эффект, хоть это и связано с немалыми трудностями для общества и государства», — сказал Колташов.

Также собеседник НСН отметил, что Евросоюз столкнулся с куда большими проблемами из-за санкций, чем Россия.

«Оказавшись в ситуации, когда Запад решил столкнуться с Россией, мы не только выдержали это, но и показали, что можем развиваться дальше в сотрудничестве с независимыми государствами — с Китаем, с Индией, с некоторыми другими странами, перестраивая свою систему. Получается, что проблем у Евросоюза на несколько порядков больше, чем у нас, при этом ЕС не знает, как выкрутиться из этой ситуации, там очень мрачные прогнозы на 2023 год. При этом нельзя отрицать, что у России также остаются проблемы. Нам необходимо производить собственные детали, поскольку мы остались без целого ряда комплектующих, также есть проблемы с оборудованием, нужно освобождать западную интеллектуальную собственность, чтобы развивать копирование», — заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают США, а Европа проигрывает в экономическом плане. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

