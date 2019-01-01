Проснувшуюся любовь магазинов к наличным назвали сезонным явлением

«В начале года всегда объемы платежей падают. Карты действительно стараются не принимать из-за эквайринговой комиссии, которая абсолютно неадекватна. Но если заведения не принимают карты, то просто теряют клиентов. Потому что в Москве, по крайней мере, привыкли платить картами. Поэтому триумфальное шествие безнала продолжится, несомненно. Просто, потому что это удобно потребителю. Не он же платит энквайринговую комиссию», - отметил он.

По словам собеседника НСН, есть только одна сфера, где безналичные расчеты могут сократиться.

«Это b2b, где есть переводы с карты на карту между физическими лицами. Потому что часть этих физлиц принимают деньги в адрес компаний, индивидуальных предпринимателей именно для того, чтобы уходить от налогов. С этим налоговики будут бороться, поскольку у них на руках уже есть big data. Как только им захочется этих физиков прищучить, они их прищучат. Когда это случится, сократятся денежные переводы. А платежи, думаю, не сократятся», - заключил он.

Ранее Денис Ракша в беседе НСН пояснил, почему вариант развития российской экономики, составленный Всемирным банком, не надо считать единственно верным.

